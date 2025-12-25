پخش زنده
امروز: -
استان اصفهان رتبه اول کشور را در جشنواره بینالمللی قصهگویی کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جشنواره بینالمللی قصهگویی استان با اعلام اینکه استان اصفهان موفق به کسب رتبه اول کشور در این جشنواره شده است، افزود: در مرحله اول این جشنواره، ۲۵۰۰ نفر از سراسر استان آثار خود را ارسال کردند که پس از انجام پایش اولیه، ۱۷۰۰ اثر بررسی شد و در مرحله دوم، ۹۷۰ اثر به هیئت انتخاب ارسال شد که در نهایت ۱۳۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.
میثم بکتاشیان ادامه داد: جشنواره قصهگویی که قرار است در بهمنماه برگزار شود، به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی، میزبان قصهگویانی از سراسر کشور و کشورهای مختلف خواهد بود.
وی ادامه داد:این جشنواره در تلاش است تا به معرفی بهترین قصهگویان کشور و جهان پرداخته و از هنر داستانگویی به عنوان یک میراث فرهنگی و هنری ارزشمند حمایت کند.