به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان با اعلام اینکه استان اصفهان موفق به کسب رتبه اول کشور در این جشنواره شده است، افزود: در مرحله اول این جشنواره، ۲۵۰۰ نفر از سراسر استان آثار خود را ارسال کردند که پس از انجام پایش اولیه، ۱۷۰۰ اثر بررسی شد و در مرحله دوم، ۹۷۰ اثر به هیئت انتخاب ارسال شد که در نهایت ۱۳۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

میثم بکتاشیان ادامه داد: جشنواره قصه‌گویی که قرار است در بهمن‌ماه برگزار شود، به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی، میزبان قصه‌گویانی از سراسر کشور و کشور‌های مختلف خواهد بود.

وی ادامه داد:این جشنواره در تلاش است تا به معرفی بهترین قصه‌گویان کشور و جهان پرداخته و از هنر داستان‌گویی به عنوان یک میراث فرهنگی و هنری ارزشمند حمایت کند.