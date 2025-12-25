پخش زنده
وزارت دفاع چین خواستار جلوگیری از احیای نظامیگری از سوی راستگرایان ژاپن شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، جانگ شیائوگانگ سخنگوی وزارت دفاع چین روز پنجشنبه در نشستی خبری و در واکنش به ادعای نخست وزیر ژاپن درباره مساله دستیابی این کشور به زیردریایی هستهای و اظهارات مقامات ژاپنی درباره دستیابی به سلاح هستهای گفت: جهان باید به طور مشترک از احیای نظامیگری راستگریان ژاپن جلوگیری کند.
این مقام چینی ادامه داد: ژاپن در سالهای اخیر با تمام توان به احیای نظامیگری پرداخته و در مسیر گسترش جنگافزار و نیروهای مسلح به سرعت پیش رفته است، پیش از این نیز نخستوزیر ژاپن در مورد موضوع تایوان اظهارات نادرستی را مطرح کرد و اکنون نیز نیروهای راستگرای ژاپن نقاب ریاکاری را کنار زدهاند و به ترویج دستیابی ژاپن به تسلیحات اتمی پرداختهاند.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع ملی چین این اقدامات، ضمن بیاعتنایی به اصول جهانی، عدالت بینالمللی و نظم بینالمللی شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم و نظام منع گسترش تسلیحات هستهای را نیز به چالش کشیده است. این اقدامات تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه و جهان هستند و کاملاً با ادعای ژاپن در «پیمودن مسیر توسعه صلحآمیز» مغایرت دارند.
سخنگوی وزارت دفاع ملی چین درباره بودجه دفاعی این کشور هم گفت: این بودجه در سطحی منطقی، شایسته و نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور، پایینتر از سطح میانگین جهانی است.
وی درباره فعالیتهای نظامی چین در آبهای منطقه نیز گفت: عملیات ارتش چین در حوزههای دریایی مرتبط با قوانین و قواعد بینالمللی منطبق است، اما هرگونه اقدام تحریکآمیز با واکنش قاطع چین مواجه خواهد شد.