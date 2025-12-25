همزمان با ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی، طرح معاینه رایگان چشم ویژه مددجویان کمیته امداد با محوریت شهرستان کهنوج و با مشارکت گروه‌های جهادی،در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، عسکری نژاد مدیرکل کمیته امداد استان با اعلام این خبر گفت: «در قالب این اقدام جهادی و خداپسندانه، گروه جهادی کیمیاگران در ۹ شهرستان استان مشغول ارائه خدمات رایگان معاینه چشم به مددجویان کمیته امداد بوده و تاکنون ۶۰۰۰ نفر تحت پوشش این خدمات قرار گرفته‌اند.»

وی افزود: «در این طرح، افرادی که نیاز به عینک داشته باشند، پس از تشخیص، عینک مناسب به‌صورت رایگان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت و مددجویانی که نیازمند درمان‌ها و خدمات تخصصی‌تر هستند نیز، توسط این گروه جهادی به مراکز و کلینیک‌های تخصصی معرفی شده و روند درمان آنان پیگیری می‌شود.»

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به نقش مؤثر گروه‌های جهادی در خدمت‌رسانی به محرومان خاطرنشان کرد: «اجرای چنین طرح‌هایی در شهرستان کهنوج و سایر مناطق، جلوه‌ای از روحیه جهادی و ادامه راه شهدا در خدمت بی‌منت به مردم است.»