یادواره دو شهید فرهنگی شهرستان کهنوج، شهید علیناز میرشکاری و شهید محمد شهسواری، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، فرهنگیان، اقشار مختلف مردم و مسئولان، در گلزار شهدای کهنوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم که با حضور سرهنگ سنجری فرمانده سپاه ناحیه کهنوج، حجت‌الاسلام نجنو امام جمعه کهنوج، تاجیک رئیس آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از فرهنگیان و مردم برگزار شد، یاد و خاطره این دو شهید والامقام گرامی داشته شد.

حجت‌الاسلام نجنو امام جمعه کهنوج در این مراسم با گرامیداشت مقام شامخ شهدا گفت:«شهدا به‌ویژه شهدای فرهنگی، با قلم و اندیشه خود زمینه‌ساز تربیت نسل‌های مؤمن، آگاه و انقلابی شدند و امروز وظیفه ماست با ادامه راه آنان، ارزش‌های اسلامی و انقلابی را در جامعه زنده نگه داریم.»

وی افزود: «فرهنگیان شهید، الگوهای ماندگار تعهد، ایمان و مسئولیت‌پذیری هستند و برگزاری چنین یادواره‌هایی موجب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان می‌شود.»

این مراسم با قرائت فاتحه، ادای احترام به مقام شهدا و برنامه‌های فرهنگی همراه بود.