به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کشتی گیران آینده داری که هرکدام برای رسیدن به هدف‌هایی که دارند پا به این مسابقات گذاشته بودند.

رقابت‌های که سال به سال بهتر و پرشورتر در درحال برگزاری است و ثمر آن رشد روز به روز کشتی در استان اصفهان بوده است.

در پایان این مسابقات دیتا صنعت تختی اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم‌های آینده سازان فاتح اصفهان و ایزی پایپ کاشان عناوین دوم و سوم را کسب کردند.