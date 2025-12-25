پخش زنده
امروز: -
بیش از ۲۰۰ کشتی گیر از ۱۲ باشگاه استان در رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان در سالن پوریای ولی اصفهان باهم به رقابت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کشتی گیران آینده داری که هرکدام برای رسیدن به هدفهایی که دارند پا به این مسابقات گذاشته بودند.
رقابتهای که سال به سال بهتر و پرشورتر در درحال برگزاری است و ثمر آن رشد روز به روز کشتی در استان اصفهان بوده است.
در پایان این مسابقات دیتا صنعت تختی اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای آینده سازان فاتح اصفهان و ایزی پایپ کاشان عناوین دوم و سوم را کسب کردند.