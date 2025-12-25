پاول دوروف، بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام، اعلام کرد که رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، قصد دارد با قوانین جدید سانسور و نظارت، اینترنت اروپا را به یک گولاگ دیجیتال تبدیل و آزادی بیان کاربران را محدود کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پاول دوروف، بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، قصد دارد با استفاده از سانسور و نظارت گسترده، اتحادیه اروپا را به یک «گولاگ دیجیتال» تبدیل کند. منظور از «گولاگ دیجیتال» محیطی است که مردم نمی‌توانند آزادانه حرف بزنند و همه فعالیت‌هایشان در اینترنت زیر نظر و کنترل شدید قرار دارد.

دوروف تأکید کرده است که تیری برتون، یکی از نزدیکان و منصوبان ماکرون، نویسنده قانون سانسور در اتحادیه اروپا است. به گفته دوروف، ماکرون که با کاهش محبوبیت مواجه شده، می‌خواهد منتقدان مجازی را ساکت کند و با قوانین مانند DSA (قانون خدمات دیجیتال) و سیستم Chat Control، کنترل همه‌جانبه‌ای روی اینترنت اروپا ایجاد کند.

در همین حال، ایالات متحده هم علیه تیری برتون اقدام کرده و محدودیت‌های ویزا برای او اعمال کرده است. سارا راجرز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز ۲۴ دسامبر اعلام کرد که برتون یکی از طراحان اصلی قوانین دیجیتال اروپا بوده و در گذشته با تهدید به محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، تلاش کرده مانع مصاحبه ایلان ماسک با نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، شود.

ماکرون تاکنون تصمیم واشنگتن درباره محدودیت‌های برتون را محکوم کرده است.

این اتفاق‌ها نشان می‌دهد که قوانین جدید اتحادیه اروپا پایبندی به قوانین را بر آزادی بیان بددن قید و شرط در اینترنت مقدم می‌دانند. برای تنظیم گران اروپایی مهم است که فعالیت‌های کاربران را زیر نظر بگیرند و کسانی که با سیاست‌ها و حکومت مخالفت می‌کنند، ممکن است از فضای آنلاین محروم شوند.