تبریک بقائی به مسیحیان جهان به مناسبت میلاد حضرت عیسی (ع)
آقای اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را به همه مسیحیان جهان تبریک گفت .
بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت
حافظ
میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و فرارسیدن سال نو میلادی را به همه مسیحیان جهان، بهویژه هممیهنان مسیحی، صمیمانه تبریک میگویم.
این مناسبت فرخنده یادآور ارزشهای مشترک انسانی و الهی است که ریشه در آموزههای ادیان توحیدی دارد و انسانها را به صلح، همزیستی، احترام متقابل و مسئولیتپذیری در قبال یکدیگر فرا میخواند.
ایران، بهعنوان وارث تمدنی دیرپا با سابقهای درخشان در همزیستی پیروان ادیان مختلف، بر ضرورت حفظ و ارتقای تفاهم و احترام متقابل میان ملتها و پیروان ادیان مختلف تأکید دارد.
آرزو میکنیم سال پیشِ رو برای همگان همراه با آرامش و امید باشد و گامهایی مؤثر در مسیر عدالت و صلح در جهان برداشته شود.