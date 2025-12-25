تبریک بقائی به مسیحیان جهان به مناسبت میلاد عیسی (ع)
سخنگوی وزارت خارجه میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را به همه مسیحیان جهان تبریک گفت.
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت
حافظ
میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و فرارسیدن سال نو میلادی را به همه مسیحیان جهان، بهویژه هممیهنان مسیحی، صمیمانه تبریک میگویم.
این مناسبت فرخنده یادآور ارزشهای مشترک انسانی و الهی است که ریشه در آموزههای ادیان توحیدی دارد و انسانها را به صلح، همزیستی، احترام متقابل و مسئولیتپذیری در قبال یکدیگر فرا میخواند.
ایران، بهعنوان وارث تمدنی دیرپا با سابقهای درخشان در همزیستی پیروان ادیان مختلف، بر ضرورت حفظ و ارتقای تفاهم و احترام متقابل میان ملتها و پیروان ادیان مختلف تأکید دارد.
آرزو میکنیم سال پیشِ رو برای همگان همراه با آرامش و امید باشد و گامهایی مؤثر در مسیر عدالت و صلح در جهان برداشته شود.