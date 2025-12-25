به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،زمانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در کارگاه توان افزایی مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با موضوع (حکمرانی و رهبری) مطرح کرد:توسعه پایدار نظام سلامت در گرو توانمندسازی سرمایه انسانی است

محمدرضا دهقانی ضمن تأکید بر نقش محوری منابع انسانی در پیشرفت سازمان‌ها، گفت: نیروی انسانی توانمند و برخوردار از مهارت‌های مدیریتی، مهم‌ترین رکن توسعه پایدار در نظام سلامت به شمار می‌رود.