کارگاه توان افزایی مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با موضوع (حکمرانی و رهبری) در شهرستان رفسنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،زمانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در کارگاه توان افزایی مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با موضوع (حکمرانی و رهبری) مطرح کرد:توسعه پایدار نظام سلامت در گرو توانمندسازی سرمایه انسانی است
محمدرضا دهقانی ضمن تأکید بر نقش محوری منابع انسانی در پیشرفت سازمانها، گفت: نیروی انسانی توانمند و برخوردار از مهارتهای مدیریتی، مهمترین رکن توسعه پایدار در نظام سلامت به شمار میرود.