سومین جشنواره فیلم «شهرنما» از ۲۷ تا ۲۹ دیماه در رفسنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سومین جشنواره فیلم «شهرنما» از ۲۷ تا ۲۹ دیماه در رفسنجان برگزار میشود و با ثبت ۹۴۰ اثر از ۳۱ استان و ۱۱۰ شهر جایگاه ملی خود را تثبیت کرده است. این دوره جشنواره، نقطه بلوغ شهرنما محسوب میشود و تمرکز اصلی بر کیفیت آثار و حمایت از فیلمسازان جوان است تا فرصت دیده شدن برابر برای تمامی فیلمسازان فراهم شود. بخش ویژه «نگاه نو» فضایی است برای ارائه آثار فیلمسازان جوان و رقابت در کنار آثار حرفهای ملی. علاوه بر نمایش آثار، کارگاههای آموزشی، نشستهای انتقال تجربه و گفتوگو با فیلمسازان تجربهای کامل و آموزشی برای شرکتکنندگان فراهم میکند. داورانی شاخص از جمله پوران درخشنده، بهرام عظیمی، غزل شاکری و مهرداد اسکویی آثار منتخب را ارزیابی خواهند کرد و در پایان جشنواره، تندیس «اسب مسین» به بهترین آثار اهدا میشود تا هویت فرهنگی و اجتماعی رفسنجان از طریق سینما تقویت شود