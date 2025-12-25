به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سومین جشنواره فیلم «شهرنما» از ۲۷ تا ۲۹ دی‌ماه در رفسنجان برگزار می‌شود و با ثبت ۹۴۰ اثر از ۳۱ استان و ۱۱۰ شهر جایگاه ملی خود را تثبیت کرده است. این دوره جشنواره، نقطه بلوغ شهرنما محسوب می‌شود و تمرکز اصلی بر کیفیت آثار و حمایت از فیلم‌سازان جوان است تا فرصت دیده شدن برابر برای تمامی فیلم‌سازان فراهم شود. بخش ویژه «نگاه نو» فضایی است برای ارائه آثار فیلم‌سازان جوان و رقابت در کنار آثار حرفه‌ای ملی. علاوه بر نمایش آثار، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های انتقال تجربه و گفت‌وگو با فیلم‌سازان تجربه‌ای کامل و آموزشی برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند. داورانی شاخص از جمله پوران درخشنده، بهرام عظیمی، غزل شاکری و مهرداد اسکویی آثار منتخب را ارزیابی خواهند کرد و در پایان جشنواره، تندیس «اسب مسین» به بهترین آثار اهدا می‌شود تا هویت فرهنگی و اجتماعی رفسنجان از طریق سینما تقویت شود