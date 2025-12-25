اجرای طرح نیروگاه خورشیدی در روستای تاریخی کندوان
فرماندار اسکو گفت:در راستای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر طرح نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی در روستای تاریخی کندوان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،آقایی از اجرای نیروگاه خورشیدی در روستای تاریخی کندوان خبر داد و گفت:به منظور حفاظت از بافت تاریخی کندوان استفاده از گاز شهری در داخل کرانها و محوطه تاریخی ممنوع بوده و استفاده از روشهای نوین و سالم در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از اجرای پنلهای خورشیدی در دیگر روستاهای بخش مرکزی خبر داد و گفت:این پروژه با هدف توسعه انرژیهای پاک و حمایت از خانوادههای نیازمند اجرا میشود و درآمد حاصل از نیروگاههای خورشیدی به طور کامل به نفع مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به مزایای اقتصادی و زیستمحیطی طرح افزود:هر روستایی که زمین بلااستفاده یا قابل واگذاری دارد میتواند با مراجعه به اداره کمیته امداد اسکو مشارکت خود را در این اقدام ملی اعلام کند.
آقایی افزود:برای اجرای پنلهای خورشیدی در روستاهای شهرستان اسکو به ۴۳۰۰ مترمربع زمین نیاز است.
فرماندار اسکو با اعلام تخصیص اعتبارات اولیه از همکاری روستاییان برای ارائه زمینهای مناسب استقبال کرد.
فرماندار اسکو تاکید کرد که آموزشهای لازم برای بهرهبرداری و نگهداری از پنلها به جوامع محلی ارائه خواهد شد.
وی گفت:بر اساس برنامهریزیها اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال محلی موجب کاهش مصرف سوختهای فسیلی و پایدارسازی منابع انرژی در منطقه خواهد شد.