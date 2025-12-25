پخش زنده
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی؛ از به نتیجه رسیدن مطالبه چندساله کارکنان شرکت گاز استان برای اعمال فوقالعاده بدی آبوهوا و افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سارا فلاحی گفت: یکی از مطالبات اصلی کارکنان شرکت گاز استان که در جلسات گذشته مطرح شده بود؛ پس از پیگیریهای مستمر به نتیجه رسید.
وی با اشاره به آغاز مکاتبات از شانزدهم دیماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: در این مدت، پنج تا شش مکاتبه رسمی در این زمینه انجام شد؛ تا بالأخره در دولت چهاردهم و با دستور وزارت نفت به ریاست پاکنژاد؛ کارشناسان به استان اعزام شدند.
بررسیهای کارشناسی نشان داد که در حق کارکنان شرکت گاز ایلام، اجحاف صورت گرفته و اعمال نشدن فوقالعاده بدی آبوهوا تضییع حق آنان بوده است؛ موضوعی که با تأیید وزارتخانه، اصلاح و اجرا شد.
این مسئول همچنین از پیگیری دکتر کشاورز در سطح وزارتخانه قدردانی کرد و افزود: با این پیگیریها، حق کارکنان شرکت گاز در هفت شهرستان احقاق شد.
فوقالعاده بدی آبوهوا یکی از مزایای قانونی کارکنان مناطق دارای شرایط اقلیمی سخت است که اعمال نشدن آن طی سالهای گذشته، موجب گلایه مندی کارکنان شرکت گاز در برخی از شهرستانها شده بود.