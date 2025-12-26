پخش زنده
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاک سازی مناطق آلوده و جرم خیز در ارسنجان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و پاک سازی مناطق آلوده و جرم خیز با هدف شناسایی و دستگیری سارقان، خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان اجرا شد.
سرهنگ محمد ایگدر افزود: ماموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی، ۹ سارق حرفهای را پس از هماهنگی با مرجع قضایی دستگیر و به ۱۴ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.
وی بیان کرد: توقیف ۶۳ دستگاه موتورسیکلت و خودروی متخلف دارای چراغ زنون و شوتی و فاقد پلاک و مخدوش، دستگیری ۱۸ متهم تحت تعقیب، پنج خرده فروش و ۴۳ معتاد متجاهر از جمله این طرح بود.
فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند، گفت: هدف از اجرای این طرحها افزایش احساس آسایش و امنیت شهروندان و کاهش جرایم در این شهرستان است.
شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.