یک واحد صنفی در تایباد به علت به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمپ شد.

چکبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی تایباد گفت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی در راستای طرح نظارت و ساماندهی واحدهای صنفی، از تعدادی از صنوف در این شهرستان مرزی بازدید کردند.

سرهنگ امیر امیراحمدی افزود: ماموران در بازدید از یک نانوایی در شهر تایباد، به کارگیری غیرمجاز یک تبعه خارجی را شناسایی و با دستور قضایی این واحد صنفی مهر و موم شد.

وی ادامه داد: متصدی این واحد نانوایی با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد و تبعه خارجی نیز برای سیر مراحل قانونی و بررسی وضعیت در اختیار نهادهای مربوطه قرار گرفت.

امیراحمدی با اشاره به ماده ۱۲۰ قانون کار بیان کرد: اتباع خارجی نمی‌ توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌ نامه‌ های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم می‌ توانند به منظور صیانت از امنیت عمومی جامعه، در صورت مشاهده هر گونه تخلف در واحدهای صنفی و خدماتی، آن را به مرکز فوریت‌ های پلیسی به شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.