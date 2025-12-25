ماهواره کوثر به همت فناوران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان‌های اصفهان و تهران طراحی و تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شمارش معکوس برای پرتاب سه ماهواره سنجشی ایرانی به فضا آغاز شده و این ماهواره‌ها قرار است از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تزریق شوند.

این ماهواره هاقرار است ۷ دی ماه با قرار گرفتن در مدار زمین به توسعه کشور در ابعاد مختلف اقتصادی ارتباطی و محیط زیست کمک کنند.

در این مأموریت، ماهواره‌های «پایا» و «ظفر ۲» به همراه نسخه ارتقایافته ماهواره «کوثر» به فضا پرتاب می‌شوند.

ماهواره کوثر نخستین ماهواره ساخت بخش خصوصی ایران است که نسخه‌های اولیه آن با نام «هدهد» و «کوثر» آبان سال گذشته با موفقیت در مدار قرار گرفت.

ایران با این دستاورد‌ها در جمع ده کشور دارنده فناوری پیچیده تولید ماهواره قرار دارد.

بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی ایران همچنان در منطقه غرب آسیا در حوزه فناوری ماهواره‌ای بی‌رقیب است.