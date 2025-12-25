پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه آئین برگزاری نخستین همایش متخصصان پزشکی هستهای، رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی، از بخش پتاسکن پزشکی هستهای بیمارستان شهدای تجریش بازدید کرد.
این بازدید به منظور ارزیابی آخرین دستاوردها، توانمندیها و زیرساختهای فناورانه کشور در حوزه تشخیص و درمان سرطان و همچنین بررسی روند ارایه خدمات پیشرفته پزشکی هستهای به بیماران انجام شد و نشاندهنده توجه ویژه دولت چهاردهم به توسعه کاربردهای صلحآمیز فناوری هستهای در نظام سلامت کشور است.