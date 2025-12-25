پخش زنده
معاون میراث فرهنگی استان خوزستان از راهاندازی و فعالسازی دهها کارگاه مرمتی در نقاط مختلف این استان، برای پیشگیری از خسارات بارانهای سیلآسا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمدرضا حسینی بروجنی درباره وضعیت محوطهها و بناهای تاریخی خوزستان در بارندگیهای اخیر گفت: راه اندازی کارگاه های مرمتی با هدف کاهش آسیبهای احتمالی به بناها و محوطههای تاریخی انجام شد و نقش مؤثری در کنترل خسارات ناشی از بارشهای اخیر داشت.
وی افزود : پس از آنکه مکاتبات متعددی از سوی استانداری، بر اساس گزارشهای هواشناسی و هشدارهای مربوط به بارشهای متوالی، به تمامی ادارات ابلاغ شد، بلافاصله ما نیز با تمامی مدیران شهرستانها، پایگاههای ملی و جهانی مکاتبه کردیم و از آنها خواستیم بهصورت مستمر، پیش از آغاز بارندگیها، پایشهای لازم را در محوطهها و بناهای تاریخی که در اختیار داشتند یا تحت نظارت ما بودند، انجام دهند.
معاون میراث فرهنگی استان خوزستان گفت : در همین راستا، مواردی مانند بازگشایی ناودانها، مسیرهای دفع آب و بررسی وضعیت زهکشیها نیز بررسی شد تا اتفاقی رخ ندهد. از سوی دیگر، در شهرهایی که دارای بافت تاریخی بودند نیز مکاتبات متعددی از طرف ادارات با مالکان خصوصی و همچنین شهرداریها انجام شد تا نسبت به مراقبت از خانههای تاریخی، بهویژه در ارتباط با مسیرهای آبرو که ممکن بود در فصلهای کمبارش مسدود شده باشند ، اقدام لازم صورت گیرد تا در زمان بارندگی مشکلی ایجاد نشود.
حسینی بروجنی افزود : همزمان با این اقدامات، چند کارگاه مرمتی نیز پیش از آغاز بارندگیها فعال شد تا در صورت بروز هرگونه آسیب احتمالی، میزان خسارتها به حداقل برسد. از جمله این موارد میتوان به آغاز فعالیت کارگاههای مرمتی در رامهرمز، امیرمجاهد، قلعه جایزان در امیدیه و قلعه مجیدخان در گُتوَند اشاره کرد. همچنین پایشهای مستمری در محوطههای جهانی همچون چغازنبیل، هفتتپه و شوش انجام شد. در خصوص سازههای آبی نیز با همکاری سازمان آب و برق، عملیات لایروبی مسیرهای گِلبند میزان و پلبند بهصورت مشترک انجام شد تا مسیرها باز باشد و در صورت وقوع بارندگی شدید، از بروز سیلاب جلوگیری شود.
وی گفت : در ایذه نیز کارگاه مرمتی قلعه مالسیدی فعال شد. با توجه به هشدارهایی که دریافت میکردیم، هر ساله به دلیل محدودیت اعتبارات یا تاخیر در تخصیص آنها، معمولاً کارگاهها با تأخیر راهاندازی میشدند، اما خوشبختانه امسال پیش از آغاز بارندگیها و با وجود هشدارهای هواشناسی، حدود ۲۰ کارگاه مرمتی در سطح استان فعال شد.
معاون میراث فرهنگی خوزستان افزود : در دزفول نیز اقدامات متعددی انجام شد از جمله در مسجد جامع، پل قدیم و چند خانه تاریخی که در تملک مشارکتی بودند و با همکاری مردم عملیات مرمتی آنها انجام شد. پس از پایان بارندگیها نیز، طبق وظایف محوله، ادارات شهرستانی با اعزام کارشناسان خود، وضعیت بناها را بررسی کردند تا مشخص شود پس از بارندگی چه اتفاقاتی رخ داده است.
وی گفت: اگر چه نمیتوان گفت هیچ آسیبی وارد نشده؛ چرا که بناهای تاریخی بهطور طبیعی در برابر بارندگیها واکنشهایی نشان میدهند، اما میزان آسیبها بسیار محدود بود. در برخی موارد جزئی، مانند آبشستگی در پای یکی از تپههای قلعه تُل رخ داد، که با همکاری شهرداری مقرر شد اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شود و خوشبختانه هیچگونه آسیب سازهای گزارش نشد.
حسینی بروجنی افزود : در برخی بخشها، لایههای حفاظتی کاهگلی که دچار آسیب شده و پیشتر توسط خود مجموعه اجرا شده بودند، نیاز به ترمیم مجدد داشتند که این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه در مجموع، سایتهایی که در معرض بارندگی شدید بودند، چه در زمان بارش و چه یکی دو روز پس از آن، بهطور کامل تحت کنترل قرار داشتند.
وی گفت : همچنین در خصوص حضور گردشگران نیز تمهیداتی اندیشیده شد و خوشبختانه همکاری خوبی از سوی بازدیدکنندگان صورت گرفت، بهگونهای که در زمانهایی که نیاز بود محوطهها برای فروکش کردن آب یا ایمنسازی موقت بسته شوند، گردشگران همکاری لازم را داشتند تا از تشدید آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.