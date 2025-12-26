پخش زنده
مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان بوشهر گفت: در پی وقوع خشکسالی، توفان و سرمازدگی در مزارع گندم بوشهر، صندوق بیمه کشاورزی استان با انجام ارزیابیهای میدانی، بیش از ۲ هزار میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارتدیده پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامعلی حسینیپناه اظهار داشت: بیش از ۱۵۲ هزار هکتار از اراضی گندم آبی و دیم در سال زراعی گذشته تحت پوشش قرار گرفته است.
وی با اشاره به وقوع خشکسالی، توفان و سرمازدگی در برخی نقاط استان افزود: در نتیجه این مخاطرات جوی، بیش از ۹۸ هزار هکتار از اراضی گندم خسارت دید و پس از انجام ارزیابیهای میدانی، افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال غرامت به حساب کشاورزان واریز شد.
وی با بیان اینکه بیمه محصولات همزمان با آغاز فصل کشت در اولویت کاری صندوق قرار دارد، افزود: در دو سال اخیر اجرای طرح بیمه فراگیر گندم در دستور کار قرار گرفته و طی آن، کشاورزانی که در سامانه جهاد کشاورزی بهعنوان بهرهبردار ثبت شدهاند، بهصورت متمرکز تحت پوشش قرار میگیرند.
به گفته حسینیپناه، پس از صدور بیمهنامه، کارشناسان صندوق برای صحتسنجی اطلاعات با کشاورزان تماس میگیرند و در صورت نبود مغایرت، بیمهنامه نهایی میشود.
مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر اینکه کشاورزان در این طرح نیازی به پرداخت وجه ندارند، افزود: تمامی مخاطرات متعارف بخش کشاورزی از جمله حوادث جوی در پوشش بیمهای لحاظ شده و کشاورزان میتوانند در صورت بروز خسارت از خدمات صندوق بهرهمند شوند.