به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور در این اجلاسیه گفت: جنگ اقتصادی امروز آخرین میدان نبرد دشمن علیه ملت ایران است و این جنگ همان روحیه‌ی دفاع مقدس را نیاز دارد.

سردار غلام رضا حسن پور در این مراسم با اشاره به تاریخچه مجاهدت بازاریان افزود: نهضت امام از سال ۴۱ با لبیک بازاریان متدین آغاز شد واز شهدای ترور تا دوران دفاع مقدس، اصناف هم از مال و هم از جان خود گذشتند و امروز وجود ۱۱ هزار شهید اصناف در کشور و ۴ هزار شهید در اصفهان، نشان از عظمت این بازار اسلامی است.

وی با تمجید از نقش متخصصان فنی در جنگ افزود: در سال ۶۰ غیورمردان فنی از اصفهان عازم شوش شدند و تا آخرین روز جنگ، هنر فنی خود را در خدمت دفاع قرار دادند و امروز نیز در آخرین نبرد که جنگ اقتصادی است، فعالان اقتصادی اجازه نخواهند داد در معیشت مردم خللی ایجاد شود.

مجید اصلانی، رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان استان اصفهان در ادامه این اجلاسیه با اعلام آماری از ایثارگری این قشر گفت: اصفهان ۵۰۷ شهید متخصص در حوزه خدمات خودرویی تقدیم انقلاب کرده است و این اجلاسیه بخشی از کنگره بزرگ ۱۱ هزار شهید اصناف کشور است که به میزبانی اصفهان و برای زنده نگه داشتن یاد شهدای فنی برگزار شد.