به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رئیس پلیس آگاهی مازندران از شناسائی و دستگیری اعضای باند بزرگ سرقت خودرو در مازندران خبر داد.

سرهنگ خورشاد گفت: در پی اعلام خبر وقوع سرقت خودرو در استان تحقیق و بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت و ماموران با انجام تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی یک باند بزرگ سرقت خودرو در مازندران شدند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی های قضائی سرکرده اصلی این باند را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند ومتهم در بازجویی های به عمل آمده به تشکیل باند سرقت خودرو با همراهی ۷ نفر از همدستانش اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: سایر اعضای این باند نیز در عملیاتی ضربتی دستگیر و در بازجویی های به عمل آمده به ۲۵ فقره سرقت خودرو در شهرهای مختلف مازندران اعتراف کردند.

سرهنگ خورشاد با اشاره به کشف خودروهای سرقتی از مخفیگاه سرکرده و اعضای این باند به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.