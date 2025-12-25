پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه از آخرین وضعیت تکمیل طرح مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید عباس عراقچی بعدازظهر امروز در سفر خود به اصفهان به همراه استاندار و جمعی مدیران استانی و شهری اصفهان از مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان بازدید کرد.
در این بازدید بخشهای مختلف این مرکز به منظور ارزیابی آمادگی آن در راستای میزبانی از همایشهای بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
سالن اجلاس؛ نماد میزبانی از رویدادهای بزرگ سالنهای اجلاس بینالمللی، به عنوان بستر اصلی برگزاری کنفرانسها، اجلاسها و نشستهای مهم داخلی و خارجی، نقش کلیدی در پیشبرد دیپلماسی عمومی و اقتصادی ایفا میکنند.
این بازدید در چهارچوب دیپلماسی اقتصادی فعال وزارت امور خارجه صورت گرفت.
پیش از این، عراقچی در نشست با فعالان اقتصادی اصفهان بر رفع موانع صادراتی و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی برای تجار و صنعتگران استان تأکید کرده بود.
بازدید از سالن اجلاس اصفهان را میتوان تلاشی برای ارزیابی و معرفی ظرفیتهای استان در میزبانی از رویدادهای دیپلماتیک و اقتصادی بینالمللی دانست زیرا چنین اقداماتی در نهایت به تقویت پیوند اقتصاد منطقه با شبکه جهانی تجارت و ارائه تصویری مدرن از توانمندیهای ایران کمک میکند.
کار ساخت مجموعه سالنهای مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان به عنوان یک طرح چند منظوره و با هدف میزبانی اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در ایران از سال ۱۳۸۹ آغاز شد.
این مرکز در زمینی به مساحت ۷۱ هکتار با ۴۲۵ هزار مترمربع زیربنا در شرق کلانشهر اصفهان ایجاد شده است و سالن اصلی آن ۲ هزار و ۴۰۰ نفر ظرفیت دارد.
مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان به گونهای طراحی شده که گویای عبارت معروف «اصفهان، نصف جهان» است، شکل نیم کره آن نماد «نصف جهان» است و در ساختمان آن از جمله سقف داخلیاش که نماد سقف مسجد شیخ لطفالله است، معماری خاص اصفهان لحاظ شده است.
دولتهای قبلی برای این طرح یک هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بودند، اما تنها ۲۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافت و پس از آن دیگر اعتباری برای طرح در نظر نگرفتند و بر همین اساس تاکنون هزینههای تکمیل بر عهده شهرداری اصفهان بوده است.