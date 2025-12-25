پخش زنده
۳ هزار و ۶۴۳ داوطلب درآزمون ورود به حرفه مهندسان استان قزوین شرکت کردهاند که ۲ هزار و ۶۶۵ نفر از آنها مرد هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانها و معماران تجربی استان قزوین، همزمان با سراسر کشور، صبح امروز برگزار شد و این آزمون در نوبت عصر امروز و همچنین روز جمعه ۵ دیماه ادامه خواهد داشت.
مهدی بنایی رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کیفیت ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور اعضای کمیته آزمون استان و تحت نظارت نمایندگان دستگاههای ذیربط، در حوزه امتحانی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در حال برگزاری است و تمامی مراحل اجرا مطابق با دستورالعملها و ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام میشود.
وی افزود: در این دوره از آزمون، ۳ هزار و ۶۴۳ داوطلب در رشتهها و صلاحیتهای مختلف شرکت کردهاند که شامل ۹۷۸ نفر بانوان و ۲ هزار و ۶۶۵ نفر آقایان است. تمهیدات لازم برای برگزاری منظم آزمون از جمله آمادهسازی حوزههای امتحانی، تأمین امنیت، رعایت نظم و پاسخگویی به داوطلبان بهطور کامل پیشبینی شده است.
بنایی با اشاره به رشتههای تحصیلی حاضر در آزمون تصریح کرد: داوطلبان در رشتههای مهندسی عمران، معماری، برق، مکانیک، شهرسازی، نقشهبرداری، ترافیک و همچنین کاردانیهای فنی و معماری تجربی در این آزمون حضور دارند.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کیفیت ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان، آزمون ورود به حرفه مهندسان را یکی از مهمترین مراحل اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی دانست و گفت: این آزمون نقش مؤثری در ارتقای سطح دانش فنی، افزایش کیفیت خدمات مهندسی و ساماندهی فعالیتهای حرفهای در حوزه ساختوساز دارد.