معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: با پویش استانی سرمایهگذاری خورشیدی، میتوانیم پیک برق سال آینده را مدیریت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای عبور پایدار از محدودیتهای برق، اظهار داشت: مدیریت اوج برق و کاهش خاموشیها نیازمند یک پویش فراگیر استانی و ملی با مشارکت همه ارکان تصمیمگیر، شبکه بانکی، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به تجربه محدودیتهای برق در بخشهای مختلف کشور و استان افزود: استمرار تولید و خدماترسانی در تابستانهای پیشرو، مستلزم حرکت هدفمند به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه نیروگاههای خورشیدی در مقیاسهای کوچک تا بزرگ است.
رستمی اظهار داشت: در استان حدود ۳۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق وجود دارد و در منطقه عسلویه نیز حدود ۸۰۰ مگاوات برق مازاد گزارش شده است؛ با این حال در زمان پیک مصرف، اصلاح الگوی مصرف و تکمیل زنجیره تأمین برق پایدار باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به نیاز بخشهای تولیدی استان گفت: مطابق برنامههای بخش کشاورزی و شیلات، برآورد نیاز برای اصلاح ساختار تأمین برق و پشتیبانی از تولید، حدود ۲۸۲ مگاوات اعلام شده و مصرف برق بخش کشاورزی استان نیز حدود ۱۵ مگاوات است که توسعه خورشیدی میتواند نقش مؤثری در تأمین پایدار آن ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در ادامه به ظرفیتهای تأمین مالی اشاره کرد و یادآور شد: در قالب تسهیلات جزء ۷-۱ و ۷-۲ ظرفیت تجهیز منابع تا حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده و بخشی از این بستهها بهصورت هدفمند برای گروههای مختلف قابل استفاده است.
رستمی افزود: با هدایت بخشی از این منابع و همراهی نهادهای حمایتی، امکان ایجاد ظرفیت جدید تولید برق خورشیدی در استان فراهم میشود.