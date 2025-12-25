پخش زنده
مقامات اماراتی به مسافرانی که پس از ورود به ایران گذرنامه خود را تعویض میکنند، هشدار دادند که در سفرهای بعدی به امارات، حتماً پاسپورت قدیمی را نیز همراه داشته باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پی بروز مشکلاتی برای مسافران ورودی و خروجی از امارات متحده عربی، اطلاعیه مهمی برای شهروندانی که پس از ورود به ایران اقدام به تعویض گذرنامه خود میکنند، صادر شد.
مسئله اصلی این است که مشخصات پاسپورت جدید صادرشده در ایران، به صورت خودکار در سیستمهای کنترل مرزی امارات ثبت نشده است. بنابراین، در هنگام ورود مجدد مسافران به این کشور، تنها اطلاعات پاسپورت قدیمی آنها در سیستمهای اماراتی قابل بازیابی است.
بر اساس این اطلاعیه، به مسافرانی که قصد بازگشت به امارات را دارند، اکیداً توصیه میشود در صورتی که پاسپورت خود را در ایران تعویض کردهاند، حتماً گذرنامه قدیمی خود را نیز به همراه داشته باشند.
همراه نداشتن پاسپورت قدیمی هنگام بازگشت به امارات میتواند عواقب جدی از جمله جلوگیری از ورود، معطلی طولانیمدت در مرز یا حتی بازگرداندن مسافر به مبدأ را در پی داشته باشد.
تأکید میشود که مسافران در مسیرهای امارات، جهت کنترل تطبیقی و تکمیل مراحل گذرنامه، هر دو مدرک (پاسپورت جدید و پاسپورت قدیمی) را در اختیار مأموران کنترل مرزی قرار دهند.