به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نمایش عروسکی «راز پشمک» به کارگردانی و نویسندگی مرضیه نادی از استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، در هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» به میزبانی استان کرمان، خوش درخشید و موفق به کسب چندین عنوان برتر شد.

در این دوره از جشنواره، ۱۰۵ اثر نمایشی از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد و کرمان توسط هیئت انتخاب مورد بازبینی قرار گرفت که در نهایت ۱۵ اثر به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند. نمایش «راز پشمک» به‌عنوان یکی از آثار راه‌یافته، با عملکردی موفق توانست افتخارات ارزشمندی را برای استان خراسان جنوبی و شهرستان طبس به ارمغان آورد.

در این جشنواره، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره:: مرضیه نادی برای طراحی عروسک، اکرم شیردل در عروسک‌گردانی و زهره علیزاده و بتول رحمانزاده در طراحی صحنه رتبه اول، مرضیه نادی در کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی، بهرام آزاد در بخش موسیقی و معصومه اصغرزاده در بازیگری زن رتبه دوم و مرضیه صادق‌احمدی و معصومی یوسف‌زاده کریتی در عروسک‌گردانی رتبه سوم و الهام براتی برای بازیگر همراه لوح تقدیر جشنواره را به دست اوردند.