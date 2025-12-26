مدیر کل زنان و خانواده استانداری بوشهر گفت: برگزاری طرح غربالگری رایگان در استان بوشهر موجب شد تعدادی از زنان استان، متوجه بیماری خود شده و نسبت به درمان بموقع اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ طیبه پوربهی اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های دولت چهاردهم در خصوص سلامت جسمی و روانی خانواده همچنین بهبود سطح شاخص‌های سلامت بهداشت بویژه بانوان، طرح غربالگری از ۲۶ مهر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سطح استان برگزار شد.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح تاکنون چندین نفر از زنان از بیماری پنهان خود آگاه شده و در حال حاضر تحت درمان هستند.

پوربهی ادامه داد: این طرح با گفتمان و تاکید مشاور و رئیس امور زنان و خانواده وزارت کشور انجام شده که هدف از این پایش، بهبود وضعیت سلامت زنان و خانواده بود.