به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران گفت: محیط‌بانان پارک ملی لار، هنگام گشت و پایش میدانی از این منطقه حفاظت شده آثار تازه‌ای از حضور پلنگ ایرانی را شناسایی و پس از ردیابی دقیق،تصویر این گونه ارزشمند را مشاهده و ثبت کردند.

حسن عباس‌نژاد با تأکید بر لزوم حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های در معرض خطر، از طبیعت‌گردان و بازدیدکنندگان خواست هنگام حضور در پارک ملی لار، ضوابط و مقررات حفاظتی را رعایت کرده و از ورود به مناطق حساس و زیستگاه‌های حیات‌وحش خودداری کنند.

وی گفت : پارک ملی لار یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در کشور به شمار می‌رود و ثبت این مشاهده جدید، نشانه‌ای مثبت از تداوم حضور این گونه در معرض خطر انقراض در این پهنه ارزشمند حفاظتی است.