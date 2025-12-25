به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در قوچان، با حضور فرزادفرد فرماندار، ولیدخت رئیس دادگستری، اعضای هیئت نظارت و ۳۰ نفر از معتمدان این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه، فرماندار قوچان با تأکید بر اهمیت و حساسیت انتخابات شوراها به دلیل تأثیر مستقیم آن بر مسائل روزمره مردم، بر ضرورت رعایت بی‌ طرفی کامل، شفافیت و صیانت از آرای مردم تأکید کرد و رسالت مجموعه فرمانداری را برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند عنوان نمود.

همچنین رئیس دادگستری شهرستان قوچان با اشاره به جایگاه امانت‌ داری در آموزه‌ های دینی، آرای مردم را امانتی الهی دانست و رعایت قانون و التزام به مقررات را مهم‌ترین اصل در تحقق سلامت انتخابات برشمرد.

در ادامه و پس از رأی‌ گیری از میان ۳۰ نفر معتمد معرفی‌ شده و با نظارت فرماندار، رئیس دادگستری و هیئت نظارت، اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان قوچان انتخاب شدند.

بر این اساس، سید قاسم موسوی، حسین ولایتی، امیر زمانی، محمودرضا مظلومی، حبیب‌الله مقتدر، عزیز ابراهیمی، محمد باقریان و محسن شجاعی اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی در قچان خواهند بود.

حمید حمیدفر و جواد موید هم اعضای علی البدل این هیئت را تشکیل خواهند داد.