به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این نمایشگاه از اول تا پنجم دی از ساعت ۱۷ تا ۲۳ پذیرای علاقه‌مندان، هنردوستان و بازدیدکنندگان بود.

در این رویداد ملی، تولیدات استان بوشهر در رشته‌های ساخت زیورآلات سرامیکی و حصیربافی به نمایش گذاشته شد و هنرمندان بوشهری، آثار خود را در قالب تولیدات اصیل و بومی به بازدیدکنندگان ارائه کردند.

برگزاری این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی، حمایت از تولیدات بومی و توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی انجام شد.