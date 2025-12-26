پخش زنده
صنعتگران بوشهری با حضور در نمایشگاه سراسری بام مجتمع تجاری بندرعباس مال حضور یافتند و به تولیدات هنرمندان هماستانی را عرضه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این نمایشگاه از اول تا پنجم دی از ساعت ۱۷ تا ۲۳ پذیرای علاقهمندان، هنردوستان و بازدیدکنندگان بود.
در این رویداد ملی، تولیدات استان بوشهر در رشتههای ساخت زیورآلات سرامیکی و حصیربافی به نمایش گذاشته شد و هنرمندان بوشهری، آثار خود را در قالب تولیدات اصیل و بومی به بازدیدکنندگان ارائه کردند.
برگزاری این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی، حمایت از تولیدات بومی و توسعه بازار فروش محصولات صنایعدستی انجام شد.