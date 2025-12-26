پخش زنده
امروز: -
۱۲۱ فقره سند مالکیت موقوفات لارستان به اوقاف و امور خیریه فارس اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس گفت: اسناد مالکیت صادره به همت اداره ثبت لارستان به اداره اوقاف و امور خیریه فارس، نتیجه تلاش جهادی مجموعههای ثبتی فارس در مسیر تثبیت مالکیت موقوفات و اجرای تعهدات مشترک و تکمیل تثبیت زمینها و املاک وقفی استان است.
حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس هم گفت: امیدواریم در ماههای پایانی سال شاهد استمرار روند تعاملی فی مابین ادارههای ثبت و اوقاف و حرکت در راستای برنامههای مشترک و تکمیل حدنگاری زمینها و املاک وقفی این استان باشیم.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار داریم.