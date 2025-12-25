پخش زنده
توسعه باغات انگور ایوان با افزایش تولید به ۸ هزار تن؛ از رونق تاکستانهای این شهرستان خبر میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهرستان ایوان با داشتن منابع آب و خاک مناسب به قطب تولید انگور در استان ایلام تبدیل شده و طرحهای مکانیزه باغبانی، اقتصاد محلی را شکوفا کرده است.
با توسعه سه سایت مهم باغبانی در جنوب غربی ایوان؛ بیش از ۶۰۰ خانوار در فعالیتهای کشاورزی و باغبانی مشغول هستند.
این باغات، شامل: سایتهای پلیه، بابک و مزرعه شماره ۱۴ است که سالانه حدود ۸ هزار تن انگور تولید میکنند و ارزش ریالی محصول آنها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان میرسد.
طرحهای مکانیزه باغبانی با رعایت اصول فنی و آبیاری تحت فشار و قطرهای، ضمن صرفهجویی در مصرف آب؛ موجب افزایش بهرهوری و کیفیت محصول شده است.
همچنین با اجرای طرح توسعه باغات و تأمین آب از سد کنی، سطح زیرکشت باغات انگور از ۶۰۰ هکتار به ۷۴۰ هکتار خواهد رسید.
عملیات انتقال آب و خطوط لوله هماکنون در حال اجرا است و کاشت جدید؛ تا پایان اسفند سال جاری انجام خواهد شد.
به گفته مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان؛ این توسعه علاوه بر افزایش تولید، فرصتهای شغلی بیشتری برای اهالی روستاهای منطقه ایجاد کرده و ایوان را به قطب باغداری و انگورکاری استان تبدیل کرده است.
ایوان با دارا بودن خاک و آب کافی و مناسب و سیستمهای آبیاری مدرن؛ دارای ظرفیت توسعه باغات انگور است و با اجرای طرحهای مکانیزه و سایتهای باغبانی، ضمن افزایش تولید در استان، اقتصاد محلی نیز، رونق یافته است.