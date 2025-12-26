به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در جنوب ایران، جایی که خلیج فارس به ساحل بوشهر می‌رسد، نیروگاهی فعال است که نقش آن فراتر از تولید برق تعریف می‌شود.

این نیروگاه با تولید پایدار بیش از هزار مگاوات برق، سهم مؤثری در تأمین انرژی شبکه سراسری کشور دارد و به‌عنوان یکی از منابع مطمئن تولید برق، نقش مهمی در پایداری شبکه، به‌ویژه در زمان اوج مصرف ایفا می‌کند. برق تولیدی در بوشهر، تنها یک استان را پوشش نمی‌دهد؛ این انرژی، در خدمت زندگی و تولید در مقیاس ملی است.

در دنیای امروز که افزایش مصرف انرژی، کاهش منابع فسیلی و ملاحظات زیست‌محیطی به چالشی جهانی تبدیل شده، انرژی هسته‌ای یکی از گزینه‌های پایدار و قابل اتکای تولید برق محسوب می‌شود. تجربه نیروگاه بوشهر نشان داده است که ایران می‌تواند از این فناوری حساس، به‌صورت ایمن، مسئولانه و در چارچوب مقررات بین‌المللی بهره‌برداری کند؛ تجربه‌ای که به سرمایه‌ای راهبردی برای آینده کشور تبدیل شده است.

یکی از دستاورد‌های مهم نیروگاه هسته‌ای بوشهر، تربیت نیروی انسانی متخصص است. این مجموعه به مرکزی برای انتقال دانش و تجربه عملی در حوزه انرژی هسته‌ای تبدیل شده و نقش مهمی در شکل‌گیری بدنه تخصصی این صنعت در کشور ایفا کرده است. بوشهر از این منظر، فقط نیروگاه تولید برق نیست، بلکه پایگاهی برای پرورش سرمایه انسانی راهبردی ایران به شمار می‌رود.

کاربرد‌های فناوری هسته‌ای در ایران، محدود به تولید برق نیست. این دانش در حوزه پزشکی با تولید رادیوداروها، در صنعت با افزایش ایمنی و کنترل کیفیت و در کشاورزی با بهبود بهره‌وری و مدیریت منابع، مستقیماً بر زندگی مردم اثر گذاشته است. همین کاربرد‌های ملموس، چهره واقعی انرژی هسته‌ای را به‌عنوان فناوری‌ای در خدمت جامعه نشان می‌دهد.

نیروگاه هسته‌ای بوشهر همچنین نمادی از دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران است. فعالیت پایدار و ایمن این نیروگاه، تصویری روشن از استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای در عرصه بین‌المللی ارائه می‌دهد و جایگاه فنی و حقوقی کشور را تقویت می‌کند.

با برنامه‌ریزی برای توسعه واحد‌های جدید، بوشهر در مسیر تبدیل شدن به محور اصلی انرژی هسته‌ای کشور قرار دارد؛ مسیری که بر پایه برق پاک، دانش بومی و خودکفایی فناورانه، به تقویت امنیت انرژی و توسعه پایدار ایران منتهی می‌شود.

بوشهر امروز تنها یک نیروگاه نیست؛ روایت زنده‌ای از تبدیل علم به قدرت ملی است. انرژی هسته‌ای، با محوریت بوشهر، نشان داده است که ایران می‌تواند آینده خود را با تکیه بر دانش، استقلال و نگاه راهبردی بسازد؛ آینده‌ای که روشنایی آن، به وسعت ایران گسترش یافته است.



پژوهشگر و نویسنده: سیده فردوس رضوی