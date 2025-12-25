پخش زنده
رئیس پلیس راهور فارس گفت: نقص فنی در سامانه پایش تخلفات باعث ارسال پیامک جریمه برای برخی خودروها در بولوار مدرس شیراز شد که این جریمهها با هماهنگی ستاد فرماندهی مرکز لغو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ کورش کریمی گفت: در پی اختلال و خرابی در سیستمهای اعمال قانون در تعدادی از دوربینهای بولوار مدرس شیراز به علت نقص نرمافزاری سامانه پایش تخلفات، از ۱۵ تا ۲۰ آذر برای برخی خودروها را با کدهای مختلف در جدول جرایم راهنمایی و رانندگی جریمه ثبت و پیامک اعمال قانون برای مالکان ارسال شد.
وی افزود: پلیس راهور استان فارس به سرعت با هماهنگی مرکز فراجا در تهران، مشکل فنی را برطرف کرد و مالکان وسایل نقلیه هیچ گونه نگرانی نداشته باشند، زیرا این اعمال قانون در سامانه اجراییات ثبت نشده است.
رئیس پلیس راهور فارس تصریح کرد: چنانچه مالکی پس از دریافت پرینت ریز خلافی مشاهده کند که اعمال قانون دوربین مذکور در بازه زمانی یادشده ثبت شده، میتواند به اداره اجراییات پلیس راهور استان فارس در خیابان تختی-خیابان راهنمایی مراجعه کند تا اعمال قانون اشتباه در کمترین زمان حذف شود.