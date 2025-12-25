پخش زنده
امروز: -
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند از تکمیل و بهرهبرداری طرح مخزن ۲۰ مترمکعبی پیشساخته آب شرب در روستای قشلاق دهفول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هاشم دهپهلوانی گفت: این طرح با هدف ارتقای پایداری شبکه توزیع آب و رفع مشکلات افت فشار در مناطق بالادست روستا اجرا شده و نقش مهمی در بهبود کیفیت و کمیت آب شرب اهالی دارد.
او تصریح کرد: در قالب اجرای این طرح، علاوه بر احداث مخزن ۲۰ مترمکعبی، حدود ۴۰۰ متر خط رفت و برگشت مخزن نیز اجرا شد که با بهرهبرداری از آن، مشکل افت فشار آب شرب در بالادست روستا بهطور کامل مرتفع شده است.
مدیر امور آبفای شهرستان نهاوند با بیان اینکه این طرح با اعتباری افزون بر ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی اجرا شده است، گفت: با تکمیل این طرح، جمعیت حدود ۱۸۰ نفری روستای قشلاق دهفول تحت پوشش کامل آب شرب سالم، پایدار و بهداشتی قرار گرفتند.
هاشم دهپهلوانی افزود: اجرای این طرحها در روستاها، گامی مؤثر در راستای افزایش رفاه عمومی، بهبود شاخصهای بهداشتی و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات پایدار آب شرب به شمار میرود.