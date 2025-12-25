مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به گلایه برخی مشترکان از افزایش قابل توجه قبوض گاز، تأکید کرد این افزایش عمدتاً مربوط به مشترکانی است که مصرف غیرمتعارف داشته‌اند و بیش از الگوی تعیین‌شده گاز مصرف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فعله‌گری در دیدار چهره‌به‌چهره با مردم شهرستان کامیاران اظهار کرد: در ماه‌های اخیر مراجعات متعددی در خصوص افزایش مبلغ قبوض گاز صورت گرفته که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این قبوض مربوط به مصرف‌های غیرمتعارف در ماه گذشته بوده است.

وی با اشاره به اجرای تعرفه‌های جدید گاز خانگی که از ابتدای مهرماه و بر اساس مصوبه هیئت وزیران اعمال شده است، افزود: مصرف گاز خانگی در چهار پله تعریف شده و مشترکان کم‌مصرف و دارای مصرف متعارف در پله اول قرار می‌گیرند که به ازای هر ۱۰۰ مترمکعب تنها ۶۷ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد مشترکان استان در پله اول قرار دارند و مبلغ قبض گاز آنها کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین حدود ۱۸ درصد مشترکان در گروه مصرف متوسط قرار گرفته‌اند که به دلیل رعایت نکردن کامل الگوی مصرف، قبوضی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند.

فعله‌گری با اشاره به وجود دو گروه پرمصرف و بسیار پرمصرف تصریح کرد: مصرف گاز این مشترکان در ماه‌های مهر، آبان و آذر گاهی تا دو برابر الگوی متعارف بوده است. عواملی مانند اضافه‌بنای ثبت‌نشده، انشعابات غیرمجاز، استفاده از گاز برای مشاغل خانگی و رعایت نکردن الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دلایل اصلی افزایش مصرف در این گروه‌هاست.

وی در پایان با تأکید بر نزدیک شدن به فصل سرد سال و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، از افت فشار و بروز اختلال در شبکه گازرسانی جلوگیری کنند تا پایداری شبکه در استان و مناطق سردسیر و صعب‌العبور حفظ شود.