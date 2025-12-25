دومین سالگرد شهادت سردار شهید سید رضی موسوی، از فرماندهان جبهه مقاومت، فرصتی است برای بازخوانی ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های رزمنده‌ای که نامش در دی‌ماه ۱۴۰۲ در تقویم استان سمنان به‌عنوان خاطره‌ای ماندگار ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، شهیدی از سادات استان سمنان و اهل روستای چاشم که گرچه پیش از شهادتش کمتر شناخته شده بود، اما پس از عروج آسمانی‌اش، گوشه‌هایی از زندگی سراسر ایثار و مجاهدت او نمایان شد.

سردار شهید سید رضی موسوی سال‌ها در خط مقدم جبهه مقاومت اسلامی حضور داشت و نزدیک به چهار دهه، همراه با خانواده‌اش، زندگی در دل خطر را انتخاب کرد. نخستین مأموریت خانوادگی او، در حالی که فرزند ارشدش تنها چند ماهه بود، به لبنان و منطقه بعلبک انجام شد؛ مأموریتی که از همان ابتدا با آگاهی از احتمال بازنگشتن همراه بود و سنگینی مسئولیت جهاد در راه خدا را بر زندگی شخصی او سایه‌افکن کرده بود.

این شهید والامقام با وجود حضور مستمر در مأموریت‌های برون‌مرزی، پیوند عاطفی عمیقی با زادگاه خود داشت و هر بار که از سوریه به استان سمنان بازمی‌گشت، رسیدگی به نیازمندان و دلجویی از خانواده‌های کم‌برخوردار را در اولویت قرار می‌داد. همدردی با مردم، روحیه مردمی و تواضع، از ویژگی‌هایی بود که نزدیکان و آشنایان از او به یاد دارند.

سردار شهید موسوی که همواره در تیررس دشمن صهیونیستی قرار داشت، سرانجام در غروب چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در دمشق سوریه به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، نائل آمد. پیکر مطهر این شهید با بدرقه باشکوه مردم و همرزمانش تا امامزاده صالح (ع) تهران تشییع شد و جلوه‌ای از قدرشناسی ملت ایران از مجاهدان راه امنیت را به نمایش گذاشت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با خانواده این شهید، با تجلیل از مجاهدت‌ها و صبر آنان، شهادت را پاداش سال‌ها تلاش و ایثار دانستند و بر جایگاه والای خانواده‌های شهدا در پیشگاه الهی تأکید کردند. امروز و در دومین سالگرد شهادت سردار سید رضی موسوی، همچنان ناگفته‌های بسیاری از مجاهدت‌های این رزمنده جبهه مقاومت باقی مانده، اما آنچه روشن است، نقش مؤثر او در تأمین امنیت و پاسداری از آرمان‌های مقاومت اسلامی است؛ نقشی که نامش را در حافظه تاریخی مردم ایران ماندگار کرده است.