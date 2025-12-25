به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در این پیام با اشاره به خدمات ارزشمند آن روحانی فقید آمده است: حجت‌الاسلام کلانتری عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف دینی، خدمت به مردم، اقامه نماز جمعه و انجام مسئولیت‌های فرهنگی و انقلابی، به‌ویژه در حوزه جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت سپری کرد و یاد و خاطره تلاش‌های صادقانه او در عرصه‌های دینی و اجتماعی همواره در ذهن مردم این شهرستان باقی خواهد ماند.

آیت‌الله دژکام ضمن ابراز اندوه از فقدان این عالم خدوم، در پیام خود به بیت شریف مرحوم کلانتری، به‌ویژه حضرت آیت‌الله حاج شیخ ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و حضرت آیت‌الله حاج شیخ علی‌اکبر کلانتری نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری، همچنین علما، روحانیت معظم، همکاران آن مرحوم در جهاد کشاورزی و عموم مردم مؤمن مرودشت تسلیت گفت.

وی در پایان از خداوند متعال برای آن روحانی وارسته علو درجات و هم‌نشینی با صالحان و برای بازماندگان صبر و اجر فراوان مسئلت کرد.