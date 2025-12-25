به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از شرکت ۱۰هزار نفر در آزمون نظام مهندسی خبر داد.

حسن زاده با بیان به اینکه امروز چهارم دی این آزمون آغاز شد و تا فردا پنجم دی ادامه دارد گفت: این دومین آزمونی است که در ۷ رشته مهندسی برگزار می شود و ۱۰ هزار نفر در این آزمون شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در این دو روز پنج حوزه در غرب و مرکز میزبان برگزاری آزمون هستند، افزود: افراد با قبولی در این آزمون به صورت حرفه‌ای دارای پروانه اشتغال مهندسی می‌شوند و فعالیتشان را آغاز می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: در مازندران حدود ۴۵ هزار نفر عضو نظام مهندسی ساختمان هستند که از این تعداد حدود ۲۱هزار نفر دارای پروانه اشتغال به کار هستند.