به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمود دشتی‌زاده با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد و متمایز این محصول نسبت به رقم‌های دیگر گوجه فرنگی بیان کرد: این رقم دارای پوشش گیاهی بسیار خوب، قطر ساقه زیاد برای تحمل بهتر شکستگی در شرایط محیطی، تحمل تنش‌های محیطی و همچنین وزن میوه بالاست.

وی این محصول را دستاوردی مهم برای استان بوشهر و کشور عنوان کرد و افزود: دستاورد‌ها و مزایای این محصول فراتر از کشاورزی صرف است؛ از جمله تأمین زیرساخت و نهاده کشاورزی، خودکفایی و قطع وابستگی، تحقق اقتصاد مقاومتی، اصلاح ارقام مناسب با شرایط اقلیمی کشور، ایجاد ذخایر ژرم پلاسم ملی، پایداری تولید و کاهش خروج ارز و امکان ارزآوری برای کشور است.

دشتی زاده درباره رویداد ملی «روز در‌های باز کشاورزی» بیان کرد: این رویداد با هدف معرفی دستاورد‌های علمی، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد ارتباط مستقیم میان پژوهشگران، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی در مرکز تحقیقات بوشهر برگزار شد.

وی اظهار داشت: روز در‌های باز کشاورزی، فرصتی است برای نمایش عینی دستاورد‌های علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات و ایجاد یک تعامل دوسویه میان پژوهشگران و بهره‌برداران اصلی بخش کشاورزی است.

دشتی‌زاده بر اهمیت نتایج تحقیقات همکاران تأکید کرد و گفت: امروز نتایج پژوهش و تحقیقات همکاران ما در این مرکز در منظر دید شما است که دستاورد‌های مهمی برای کشور و استان به همراه داشته است.