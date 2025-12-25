پخش زنده
امروز: -
کارگاه منطقهای توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد در شهر یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کارگاه منطقهای توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد با محوریت پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر، در شهر یاسوج برگزار شد.
دبیر کارگروه مبارزه با مواد مخدر استان در این نشست گفت: این کارگاه بهصورت منطقهای و با مشارکت سازمانهای مردمنهاد استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، اصفهان، فارس و خوزستان برگزار شد.
سید ناصر رضایی با بیان اینکه این کارگاه آموزشی طی دو روز و با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار میشود افزود: در این کارگاه آموزشی بیش از ۵۰ تشکل مردمنهاد از این استان شرکت دارند.
رضایی با تأکید بر نقش مؤثر سازمانهای مردمنهاد در مدیریت کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر اضافه کرد: با توجه به تغییر نگاه و باورهای نسلهای جدید، بروز رسانی دانش و رویکرد تشکلهای مردمنهاد نسبت به این موضوعات ضروری است تا اثربخشی فعالیتهای آنها افزایش یابد.
دبیر کارگروه مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: این کارگاه با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد و هدف اصلی آن ارتقای سطح آگاهی، توانمندسازی و بهروزرسانی اطلاعات سازمانهای مردمنهاد برای ایفای نقش مؤثرتر در حوزه پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
رضایی افزود: انتظار میرود با برگزاری چنین دورههایی، تشکلهای مردمنهاد بتوانند با رویکردی علمیتر و اثربخشتر نسبت به گذشته در مسیر پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی گام بردارند.