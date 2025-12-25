

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سردار سرتیپ محمد قنبری در دهمین جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه توانایی طرح مهار هوشمند جرایم در استان مازندران وجود دارد، گفت: روش‌های سنتی در بحث مبارزه با جرایم جوابگو نیست

وی افزود: بخشی مجرمان از دانش روز برخوردار هستند و از ابزار و امکانات روز استفاده می‌کنند و پلیس باید به این دانش دسترسی داشته باشد تا بتواند با این جرایم مقابله کند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه نرخ جرم در مازندران با استان‌های دیگر قابل مقایسه نیست، ادامه داد: جمعیت شناور در مازندران در برخی از ایام سال، بیشتر از جمعیت ثابت است و کاهش ۱۵ درصدی وقوع جرایم نسبت به میانگین کشوری نتیجه زحمات و تلاش‌های شبانه روزی کارکنان انتظامی این استان است.

سردار قنبری با بیان اینکه فرماندهی انتظامی استان مازندران از وضعیت خوبی در حوزه مقابله با سرقت برخوردار است، گفت: همه پلیس‌های تخصصی باید کنترل مجرمان را از اولویت‌های ماموریتی خود قرار دهند تا بتوانیم جرم سرقت و دیگر جرایم مهمه را کاهش دهیم.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با تاکید بر اجرای پایلوت کشوری مبارزه هوشمند با جرایم در استان مازندران، افزود: اجرای این طرح در این استان نقش قابل ملاحظه در افزایش ضریب امنیت استان دارد.