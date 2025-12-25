به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: تا پایان هفته آسمان صاف تا کمی ابری و در برخی مناطق استان در ساعات اولیه روز مه آلودگی و کاهش دید در نواحی مرکزی و کلانشهر اصفهان، غبار محلی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در حد ناسالم برای گروه‌های حساس پیش‌بینی می‌شود.

کامران طهماسبی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد طی پایداری جو، رکود نسبی و ماندگاری هوای سرد در ساعات اولیه امروز تا اوایل وقت شنبه هفته آینده در استان، افزود: بر این اساس با ورود سامانه ناپایدار از غرب استان، شاهد رشد ابر، مه آلودگی، وزش باد و کولاک برف در ارتفاعات و احتمال بارش پراکنده در نواحی مستعد مورد انتظار است.

وی گفت: افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات اولیه به ویژه اوایل روز و اوج ترافیک، غبار محلی و کاهش دید در مناطق اصفهان، خمینی‌شهر، لنجان، فرودگاه اصفهان، فلاورجان، کبوترآباد، مبارکه و نجف‌آباد پیش بینی می‌شود.

طهماسبی با اشاره به فراگیری فعالیت سامانه بارشی از عصر یک‌شنبه در مناطق غربی و جنوبی استان، گفت: این سامانه در اواخر وقت، سایر نواحی را به صورت پراکنده تحت تأثیر قرار خواهد داد، به طوری که تا اوایل چهارشنبه دهم دی، ناپایداری متناوب با شدت کم در در برخی ساعات وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت، گفت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه آن بامداد فردا به دو درجه سانتی‌گراد زیر صفر می‌رسد.