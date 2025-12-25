به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛، روابط عمومی تامین اجتماعی در فراخوانی با شعار در کنار تو هستم از همه بیمه گزاران خواسته تا تصاویر، فیلم‌ها و خاطرات مرتبط با تاریخ بیمه و بازنشستگی خود را برای ثبت در این فراخوان ارسال کنند.

این سازمان از بیمه شدگان، بازنشستگان، کارفرمایان و عموم شهروندان دعوت کرده تا اسناد مکتوب، دفترچه‌های قدیمی بیمه، صورتجلسات و آرشیو‌های تصویری خود را تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ از طریق وبسایت یا پیام رسان بله ارسال کنند تا تاریخ اجتماعی کشور به درستی مستندسازی شود.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که کلیه مدارک و اسناد تاریخی مرتبط با ۷۲ سال فعالیت این سازمان نزد بیمه شدگان، بازنشستگان، کارفرمایان و عموم مردم، مورد نیاز است.

طبق اعلام، هدف از این طرح، گردآوری و مستندسازی دقیق سیر تحول و توسعه خدمات تأمین اجتماعی درطول تاریخ معاصر ایران است.

اقلام مورد نظر برای جمع آوری شامل موارد زیر می‌شوند:

اسناد مکتوب و صورت جلسه ها شامل: هرگونه سند رسمی، مکاتبات اداری، گزارش‌های دوره ای، و صورتجلسات کلیدی در طول دهه‌های گذشته.

همچنین دیدار‌ها و مذاکرات مهم شامل: اسناد مربوط به دیدارها، تفاهمنامه‌ها و مذاکرات تأثیرگذار درتاریخ سازمان ونیز نمونه‌های قدیمی مدارک مربوط به بیمه و بازنشستگی شامل دفترچه‌های بیمه قدیمی، برگه‌های پرداخت حق بیمه، احکام بازنشستگی، کارت‌های عضویت و سایر مدارک هویتی مرتبط با روند بیمه پردازی

فیلمها، عکس‌ها و فایل‌های صوتی شامل: تصاویر تاریخی از ساختمانها، مراسم ها، کارکنان سازمان و بیمه شدگان در طول سالیان متمادی، و همچنین مصاحبه‌ها یا فایل‌های صوتی

دارندگان سوابق ۷۲ ساله می‌توانند اسناد خود را برای دبیرخانه طرح به نشانیdocuments/ir.ahangeatiye ارسال کنند.

همچنین برای پشتیبانی و اطلاعات و یا ارسال آثار یا کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی درخصوص نحوه ارسال از طریق شماره اختصاصی در پیامرسان بله: ۰۹۱۲۴۱۹۶۰۵۳تماس بگیرند.

گفتنی است؛ سازمان تأمین اجتماعی از تمامی هموطنان خواسته تا در فرصت باقیمانده، نسبت به بررسی آرشیو‌های شخصی خود اقدام نمایند.

این طرح با شعار #کنارتوهستم دنبال میشود و سازمان تأمین اجتماعی از مشارکت گسترده شهروندان در حفظ این میراث تاریخی قدردانی کرده است.