به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، یوسفی، مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کردستان گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها، ایجاد فضا‌های مناسب برای اسکان رایگان زائران در طول سال به‌ویژه در ایام اربعین حسینی است تا بخشی از مشکلات اسکان زائران برطرف شود.

وی با اشاره به مشارکت مردم استان کردستان در این طرح‌های معنوی افزود: مردم این استان همواره در بازسازی و توسعه عتبات عالیات نقش فعالی داشته‌اند و کمک‌های مردمی آنها سهم قابل توجهی در پیشبرد این پروژه‌ها داشته است.

یوسفی تأکید کرد: مشارکت در بازسازی عتبات عالیات، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های خدمات‌رسانی به زائران، جلوه‌ای از ارادت و همدلی مردم ایران اسلامی با اهل بیت (ع) است.