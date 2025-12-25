پیکر مرحوم حجت‌الاسلام کلانتری امام جمعه موقت شهر مرودشت بر دستان مردم شهرستان ارسنجان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ پیکر مرحوم حجت الاسلام ابراهیم کلانتری امام جمعه موقت شهر مرودشت بر دستان مردم شهرستان‌های مرودشت و ارسنجان تشییع و در روستای کَفر ارسنجان به خاک سپرده شد.

این عالم گرانقدر، مدرس حوزه و حدود ۳۰ سال مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت بود.

مرحوم حجت‌الاسلام کلانتری دوم دی ماه به دلیل بیماری دار فانی را وداع گفت.

شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.