به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم شهروند آمل، قهرمان شش دوره اخیر مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور، تمرینات آمادگی خود را برای حضور در فصل جدید این رقابت‌ها با هدف کسب جام هفتم در آمل برگزار می‌کند.

این تیم از هفته گذشته اردوی پایانی خود را پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با ویلچر، در سالن ورزشی شهید فلاح آمل برپا کرده است.

تیم شهروند آمل که طی دو دهه اخیر تنها نماینده استان مازندران و شمال کشور در این رقابت‌ها محسوب می‌شود، امسال نیز با ترکیبی از بازیکنان جوان، با تجربه و بومی راهی مسابقات لیگ برتر خواهد شد.

مسعود فلاح، مربی نام‌آشنای آملی که سابقه سال‌ها حضور و هدایت تیم‌های ملی بسکتبال با ویلچر کشور را در کارنامه دارد، در فصل جدید نیز هدایت شهروندی‌ها را بر عهده دارد.

حکیم منصوری، وحید سعادت، مجید قرنجیک و عباس بابایی از جمله چهره‌های ملی‌پوش و شاخص تیم شهروند آمل در فصل جاری لیگ برتر بسکتبال با ویلچر به شمار می‌روند.

سرمربی تیم شهروند آمل در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به روند آماده‌سازی تیم گفت: تمرینات تیم به‌صورت پراکنده از خردادماه آغاز شد و با اضافه شدن نفرات جدید، به‌تدریج شکل منسجم‌تری به خود گرفت.

مسعود فلاح افزود: از هفته گذشته مرحله نهایی اردوی متصل به شروع لیگ در آمل آغاز شده و در حال حاضر تیم به بیش از ۷۰ درصد آمادگی مطلوب برای حضور در مسابقات رسیده است.

وی با اشاره به جدایی چهار بازیکن فصل گذشته شهروند آمل گفت: با توافق میان باشگاه و بازیکنان، رضایت‌نامه آن‌ها صادر شد و این نفرات در فصل جدید در تیم‌های دیگر حضور خواهند داشت.

فلاح با تأکید بر جوان‌گرایی در ترکیب تیم تصریح کرد: جوان‌ترین بازیکن تیم، عباس بابایی، حدود ۱۸ سال سن دارد و با انگیزه بالا در تمرینات شرکت می‌کند که آینده روشنی در بسکتبال با ویلچر کشور خواهد داشت.

سرمربی شهروند آمل با اشاره به کاهش تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر امسال اظهار داشت: لیگ برتر بسکتبال با ویلچر در این فصل تنها با حضور چهار تیم برگزار می‌شود، در حالی که سال‌های گذشته این رقابت‌ها با ۷، ۸ و حتی ۱۰ تیم برگزار می‌شد و متأسفانه کم‌توجهی برخی باشگاه‌ها و حامیان مالی به ورزش معلولان مشهود است.

وی یادآور شد: تیم شهروند آمل تاکنون شش عنوان قهرمانی، چندین نایب‌قهرمانی و مقام سومی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور را در کارنامه دارد و هدف اصلی بازیکنان و کادر فنی، کسب جام هفتم برای مردم آمل و مازندران است.

بر اساس این گزارش، تیم شهروند آمل در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور، روز جمعه پنجم دی‌ماه، در نخستین دیدار خانگی خود در آمل میزبان تیم ملی حفاری خوزستان خواهد بود.