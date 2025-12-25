رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره از اجرای عملیات کپه‌کاری و بذرفشانی در ۵۰ هکتار از مراتع روستای قوچاق از توابع بخش کرفتو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رضایی با بیان اینکه این طرح با هدف حفظ و احیای مراتع و جلوگیری از فرسایش خاک اجرا شده است، گفت: عملیات کپه‌کاری و بذرفشانی با همکاری جوامع محلی و بنیاد علوی انجام شده و نقش مؤثری در تقویت پوشش گیاهی منطقه خواهد داشت.

وی افزود: مشارکت مردم محلی در اجرای این طرح‌ها، علاوه بر افزایش موفقیت پروژه‌ها، موجب پایداری منابع طبیعی و حفاظت بلندمدت از مراتع می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره تأکید کرد: احیای مراتع و مدیریت صحیح آنها، از مهم‌ترین راهکار‌ها برای مقابله با فرسایش خاک و حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه است.