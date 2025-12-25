به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این پدیده با رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان همراه است.

در ۲۴ ساعت آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط (غالبا روی دریا) احتمال بارش پراکنده باران و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی است.

جهت وزش باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت است.

ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در مناطق جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر است.