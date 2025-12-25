

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ بارش باران دقایقی قبل در مناطق غربی مازندران آغاز شد و به تدریج در حال گسترش در مناطق ساحلی و دامنه‌ها است.

بر اساس پیش بینی هواشناسی مازندران این بارش‌های تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.





مناطق غربی استان اگرچه تا دوشنبه شاهد آسمانی نیمه ابری و ابری با بارش پراکنده باران هستند، اما در مناطق مرکزی و شرقی استان هوا صاف تا نیمه ابری گاهی با افزایش ابر خواهد بود.

در طول این مدت ارتفاعات نیمه غربی استان نیز با بارش پراکنده باران و برف و وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود و در سایرمناطق آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش دما و در مناطق ساحلی و جلگه‌ای با احتمال مه صبحگاهی خواهد بود.