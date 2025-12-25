به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عضو کارگروه اجتماعی و جمعیت خانواده نشان مشهدالرضا(ع) اظهار داشت: هدف اصلی این کارگروه در سومین سال فعالیت، شناسایی و معرفی شهروندانی است که با فعالیت‌ های جهادی خود در حوزه‌ های فرهنگی، اجتماعی، کارآفرینی و جوانی جمعیت، موجب ارتقای تعلق شهری و نهادینه شدن فرهنگ رضوی در جامعه شده‌ اند.

غلامرضا حسنی افزود: تمرکز اصلی بر فعالیت‌ های مردمی و داوطلبانه خارج از ساختارهای سازمانی روزمره است.

حسنی ادامه داد: به دنبال شناسایی افرادی هستیم که فعالیت‌ هایشان در محلات یا سطح شهر، منجر به کار شهروندی و مشارکت شهری شده باشد، نه اینکه صرفا وظایف روزانه سازمانی را انجام داده باشند.

وی با اشاره به شاخص‌ های مورد نظر برای انتخاب افراد، گفت: شاخصه‌ های مطرح شده، بیشتر بر فعالیت‌ های ویژه در حوزه‌ های فرهنگی، اجتماعی، کارآفرینی و جوانی جمعیت متمرکز است؛ فعالیت‌ هایی که دارای ارتباط مردمی قوی بوده است و در چارچوب اسناد توسعه شهری و اسناد بالادستی قرار گیرند.

حسنی با تأکید بر ضرورت الگوسازی ماندگار، اشاره کرد: «آنچه حیاتی است، ماندگار بودن این الگوها پس از مراسم تجلیل است. ما به دنبال معرفی افرادی هستیم که واقعاً بخشی از جمعیت فعال شهر مشهد هستند و خدماتشان فراتر از ساختار سمن‌ ها یا نهادهای رسمی بوده است؛ به عنوان مثال، فعالیت‌ های یک استاد دانشگاه که ماهیت عادی دارد مد نظر ما نیست، بلکه تلاش‌ های شهروندانی مد نظر است که به شکل خودجوش منجر به ارتقای فرهنگ شهری و مراودات اجتماعی شده‌ اند.

این عضو کارگروه در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ ها نقش کلیدی در معرفی این افراد دارند تا این فرهنگ‌ سازی به شکلی گسترده انجام شود و سایر شهروندان نیز تشویق به این نوع فعالیت‌ های مؤثر شوند. این امر گامی اساسی در جهت ارتقای سطح فرهنگ شهر مقدس مشهد، به عنوان شهر امام رئوف (ع) خواهد بود.